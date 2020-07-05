Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тысяч

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 9:00 (GMT+4) достигло 530 137 человек, увеличившись за сутки на 5 460. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 9:00 воскресенья насчитывалось 11 240 943 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 191 053 против 206 890 сутками ранее, излечились шесть миллионов человек.

Более миллиона заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 9:00 (GMT+4) в воскресенье выявлено 2 839 436 заболевших, скончались 129 676, излечились 894 тысячи.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 577 004, умерли 64 265, вылечены 990 тысяч.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на один миллион жителей планеты составил 68,5. В США на один миллион населения скончались 400 человек, в Бразилии - 303.