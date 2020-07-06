WhatsApp и Telegram отказались выдавать данные гонконгцев властям

Руководство WhatsApp - мессенджера, принадлежащего Facebook, - и Telegram Павла Дурова отказались передавать персональные данные пользователей властям Гонконга, как того требует новый закон о национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом пишет The Wall Street Journal.

Закон о национальной безопасности в Гонконге - специальном административном районе КНР - был принят в прошлый вторник, 30 июня. Вслед за ним онлайн-активность гонконгцев упала. Пользователи, критикующие правительство Китая, опасаются, что их посты в соцсетях и сообщения в мессенджерах могут стать основанием для ареста и тюремного заключения. Протестующие также могут быть обвинены в сепаратизме, терроризме и подрыве государственной власти.

В WhatsApp и Telegram заявили, что приостанавливают рассмотрение запросов от судов в Гонконге, требующих предоставить данные о пользователях. По словам представителей WhatsApp, обработка таких запросов "поставлена на паузу" до дальнейшей оценки нового закона на предмет соответствия нормативным актам, касающихся прав человека.

В Telegram также объявили, что не намерены обрабатывать "какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям, до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе". В компании отдельно подчеркнули, что "никогда не делились данными с властями Гонконга в прошлом".