Инвестфонд Баффетта приобрел газовые активы Dominion Energy на $9,7 млрд

Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта приобрел газовые активы компании Dominion Energy. Сделку на $9,7 млрд планируется закрыть в IV квартале 2020 г., Dominion продала газопроводы, газовые хранилища и предприятие по сжижению газа, сообщает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

Dominion Energy продаст Berkshire Hathaway более 12 400 км газопроводов, газохранилища объемом 900 млрд куб. футов и 25%-ную долю в предприятии по сжижению природного газа в штате Мэриленд. Сделка предусматривает списание долгов Dominion Energy на сумму $5,7 млрд и уплату налогов, выручка продавца составит около $3 млрд, которые будут использоваться для обратного выкупа акций. "Мы очень гордимся тем, что мы добавили такой большой портфель ресурсов для нашего энергетического бизнеса", - сказал Уоррен Баффетт, его слова приводятся в заявлении Berkshire Hathaway. Как отмечает агентство, сделка с Dominion станет крупнейшим приобретением Berkshire по стоимости покупаемых активов с 2016 г. Тогда Баффетт купил компанию Precision Castparts, выпускающую авиакомплектующие, нефтегазовое и электрооборудование. Новые приобретения расширят влияние энергетических компаний Berkshire в США, в том числе в Неваде и Айове.

В воскресенье, 5 июля, Dominion с партнером Duke Energy совместно объявили об отказе от проекта крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline. Согласно заявлению, проект стоимостью $8 млрд закрыт из-за неопределенности с ценами и регулированием и препятствиями со стороны экоактивистов, владельцев земли и местных жителей. Ранее партнеры добились в Верховном суде США разрешения на строительство трубопровода под Аппалачской тропой - пешеходным маршрутом через горы атлантического побережья США, который тянется на 3500 км от Джорджии до Мэна. Dominion объявила о планах строительства газопровода в 2014 г. и была главным акционером проекта.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт обвинил в срыве строительства газопровода "экологическое лобби", а защитников природы назвал "убийцами проекта", его слова приводятся в заявлении министерства. По его словам, проект мог предоставить потребителям в Северной Каролине и Вирджинии доступное, достаточное и надежное снабжение природным газом.