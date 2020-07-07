В России усомнились в открытии школ 1 сентября

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Олег Смолин усомнился в открытии школ к 1 сентября в России. Его слова приводит НСН во вторник, 7 июля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Что касается заявления Сергея Сергеевича Кравцова, что все дети пойдут в настоящем режиме в школу, я бы хотел с ним согласиться, но боюсь, что придется воспользоваться старым методом синоптика: самый точный прогноз - все возможно", - сказал Смолин. Он подчеркнул, что гарантий, будет вторая волна коронавируса в России или нет, никто не давал.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах новый учебный год начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме. "Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети - они соскучились по школе, готовятся учителя, - они тоже хотят увидеть своих учеников", - сказал министр, подчеркнув, что с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.

Учебные заведения России - школы, вузы, колледжи - полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.