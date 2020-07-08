Стала известна дата официального выхода США из ВОЗ

США уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он напомнил, что США вошли в ВОЗ 21 июня 1948 года. Дюжаррик отметил, что включение Соединенных Штатов в организацию было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определенными условиями, которые установила американская сторона для возможного выхода из ВОЗ.

"Упомянутые условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение... финансовых обязательств", - подчеркнул Дюжаррик. По его словам, сейчас Гутерреш совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли все условия для выхода США.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются "ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса". В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.

Позднее администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.