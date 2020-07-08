Италия поддержит кандидатуру Испании на пост главы Еврогруппы

Рим поддержит кандидатуру заместителя главы правительства, министра экономических дел и цифровой трансформации Испании Нади Кальвиньо на пост председателя Еврогруппы (Совета министров финансов зоны евро).

Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром королевства Педро Санчесом во время своего первого зарубежного турне после завершения карантина из-за коронавируса, включившего также поездку в Португалию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Италия поддержит кандидатуру [Кальвиньо], мы считаем ее достойной", - сказал Конте. При этом он уточнил, что женский пол кандидата - не определяющий фактор, но "является добавочной ценностью".

Конте также указал, что Испания является партнером в переговорах с ЕС о создании фонда восстановления экономики после пандемии, размер которого не должен быть меньше €600 млрд.

9 июня председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену официально объявил, что покинет свой пост по истечении своих полномочий 13 июля 2020 года, не претендуя на второй срок. Ранее министр финансов Ирландии Паскаль Донохью сообщил о выдвижении своей кандидатуры на этот пост.

Председатель Еврогруппы назначается из числа министров финансов государств зоны евро на 2,5 года. На этот пост Сентену заступил 13 января 2018 года, сменив министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума.