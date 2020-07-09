Во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны

Огромный снаряд весом почти полтонны нашли на западе Франции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На британскую авиационную бомбу времен Второй мировой войны наткнулись строители. Весь район сразу оцепили, а жителей города Сен-Назер - это более двух тысяч человек - немедленно эвакуировали.

Разминирование заняло часы, снаряд обезвредили контролируемым взрывом.