https://news.day.az/world/1252006.html Во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны - ВИДЕО
Во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны - ВИДЕО
Огромный снаряд весом почти полтонны нашли на западе Франции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На британскую авиационную бомбу времен Второй мировой войны наткнулись строители. Весь район сразу оцепили, а жителей города Сен-Назер - это более двух тысяч человек - немедленно эвакуировали.
Разминирование заняло часы, снаряд обезвредили контролируемым взрывом.
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