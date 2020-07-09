Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 250 тысяч

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончался 221 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 12 305. За последние сутки в Иране выявлено 2 079 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 250 458. Вылечились 212 176 человек.

В настоящее время состояние 3 334 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.

Отметим, в Тегеране и провинции Мазандаран приостановлена деятельность кафе и ресторанов, спортивных комплексов.