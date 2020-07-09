Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула

Полиция Южной Кореи опровергла информацию, что мэр Сеула Пак Вон Сун был найден мертвым.

Об этом сообщает южнокорейская газета "Хангук Кёнчжэ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили тело пропавшего мэра Сеула.

В полицию с заявлением обратилась его дочь. Она сообщила, что мэр ушел из дома несколько часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Сейчас его телефон выключен.

Полицейские используют служебных собак и беспилотники для поисков.