https://news.day.az/world/1252195.html Становится хуже - глава ВОЗ о ситуации с коронавирусом в мире
Становится хуже - глава ВОЗ о ситуации с коронавирусом в мире
Большинству стран мира пока так и не удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус.
"Становится хуже. Пандемия по-прежнему ускоряется", - отметил uлава ВОЗ, а также добавил, что коронавирус "эксплуатирует" неравенство в системах здравоохранения и расколы общества. При этом пандемия разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира.
По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 12,2 млн человек, умерли свыше 554 тыс. умерли.
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