Белый дом прокомментировал санкции против Китая

Санкции США в отношении четырех граждан Китая и управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) относятся к сфере прав человека и не касаются торговой сделки с Пекином, на соблюдение условий которой властями КНР американская администрация продолжает рассчитывать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Я и администрация [президента США] рассматриваем эти санкции в рамках акта Магнитского, а не применительно к первой фазе соглашения с Китаем", - сказала она.

"Это вопрос прав человека, и это важнейший вопрос. Мы предприняли эти меры, и мы также заключили первую фазу сделки, и мы надеемся, что правительство Китая будет ее соблюдать", - добавила также Макинэни, отвечая на вопрос о том, являются ли новые санкции независимой от торговой сделки мерой.