Мэр Сеула найден мертвым после исчезновения

Южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на полицию сообщило, что мэр Сеула Пак Вонсун найден мертвым в северной части города. О его пропаже ранее сообщили родные погибшего, в городе была развернута поисковая операция, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала дочь политика, перед уходом из дома он оставил сообщение, "похожее на завещание", его телефон был выключен. Мужчина покинул резиденцию утром, предварительно отменив назначенное совещание. В его поисках участвовали беспилотники и специалисты со служебными собаками, передает Reuters.

Представитель оппозиции и политический активист Пак Вонсун получил пост мэра южнокорейской столицы в 2011 году, его ожидали увидеть в качестве кандидата от либерального лагеря на предстоящих президентских выборах 2022 года.