В Монголии продлили режим повышенной готовности из-за COVID

Правительство Монголии продлило режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса, до 31 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Монцамэ.

По информации агентства, это решение было принято в пятницу на первом заседании нового правительства страны.

Как сообщает Монцамэ со ссылкой на министерство здравоохранения страны, по состоянию на 9 июля в Монголии за все время зарегистрировали 227 завозных случаев заражения, 197 заболевших выздоровели. По всей стране 2 996 человек находятся в изоляции по наблюдением медиков.

Власти Монголии с 11 марта временно остановили все международные регулярные авиарейсы, международные железнодорожные пассажирские перевозки и ограничили передвижение через автомобильные КПП на российско-монгольской границе иностранных граждан и лиц без гражданства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии. Заболели два человека.