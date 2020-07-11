https://news.day.az/world/1252600.html Более 12 тыс. зданий повреждено в Японии из-за сильных ливней - ФОТО
Более 12 тыс. зданий повреждено в Японии из-за сильных ливней - ФОТО
Проливные дожди стали причиной повреждения по меньшей мере 12,6 тыс. зданий в 19 из 47 префектур Японии. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что наибольший урон нанесен префектуре Кумамото, где были повреждены около 6 тыс. зданий.
В результате ливней на юго-западном острове Кюсю за последние шесть дней погибли 66 человек, 16 считаются пропавшими без вести. Власти страны издали распоряжение об эвакуации в совокупности более 2 млн человек. В настоящий момент фронт осадков сместился с Кюсю в центр главного японского острова Хонсю.
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