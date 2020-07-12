Американец посетил «коронавирусную вечеринку» и умер

В Техасе 30-летний американец, который скептически относился к опасности COVID-19, пошел на "коронавирусную вечеринку", заразился и умер, пишет The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В некоторых штатах молодежь устраивает "коронавирусную вечеринку" для того, чтобы преднамеренно заболеть и произвести антитела. Такие вечеринки проводятся кем-то, у кого диагностирован вирус COVID-19. Ее смысл состоит в том, чтобы проверить, реален ли вирус, узнать, заразится ли кто-нибудь им на вечеринке.

Позднее у посетившего мероприятие выявили инфекцию. Перед смертью мужчина признался, что думал, будто все это обман, но он понял, что ошибался.

"Я думаю, что допустил ошибку, я подумал, что это обман, но это не так", - цитирует слова умершего медик.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 3,2 млн случаев заболевания, скончались 134,8 тыс. человек.