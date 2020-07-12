Ущерб от ливней подсчитывают в Японии

В Японии оценивают последствия ливней, которые обрушились на юго-запад страны. За неделю от вызванных ими наводнения и оползней погибли 66 человек, еще 14 пропали без вести, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, превысил 100 миллионов долларов, разрушены более 12 тысяч домов. В нескольких населенных пунктах местные жители остались без электричества и водоснабжения, передает телеканал "Россия 24".

В стране по-прежнему сохраняются непростые метеоусловия, что осложняет проведение спасательных операций - из-за штормового предупреждения экстренным службам запрещено применять вертолеты. Метеорологи предупреждают о вероятности новых ударов стихии.