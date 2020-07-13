В Иране депутат парламента умер от коронавируса

Депутат парламента Ирана Иса Джафари умер от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба иранского законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Избранный народным представителем по итогам февральских выборов, Джафари приступил к своим обязанностям с конца мая, когда официально свою работу начал парламент одиннадцатого созыва. В его составе Джафари являлся членом комитета планирования и бюджета.

В связи с кончиной депутата свои соболезнования выразил председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.