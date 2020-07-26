Истребители США дважды за 6 минут опасно сблизились с иранским лайнером над Сирией

Американские истребители, сблизившиеся с иранским пассажирским самолетом в четверг в небе над Сирией, в течение шести минут дважды подлетали к лайнеру на опасное расстояние. Об этом со ссылкой на источник сообщает в воскресенье телеканал Press TV.

Также отмечается, что истребители ВС США вылетели с военно-воздушной базы Аль-Азрак в Иордании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В четверг вечером два истребителя ВС США вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

Согласно заявлению Пентагона, американские самолеты выполняли задание в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Сирии группа стран во главе с США, в районе зоны Эт-Танф, где находится американская военная база. По версии американской стороны, истребитель находился на "безопасном расстоянии в 1 тыс. метров от авиалайнера", когда решил убедиться, что это пассажирский самолет. После этого был проведен визуальный осмотр авиалайнера.