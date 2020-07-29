В России столкнулись два электровоза

Два грузовых поезда столкнулись во Фрунзенском районе Петербурга, после чего сошли с рельсов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария произошла на железнодорожной станции грузовая Купчинская. С рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон. По данным ведомства, движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.

В результате столкновения пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.

Ранее была информация, что получил травмы лишь машинист поезда. "Один отказался от госпитализации, второго доставляют в медицинское учреждение", - добавила собеседница агентства. По ее данным, госпитализированный пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Последствия столкновения - в фотогалерее "Газеты.Ru".