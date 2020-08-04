Семья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте

Супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали во вторник в результате мощного взрыва в Бейруте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, среди получивших травмы также несколько советников главы кабинета.

Кроме того, ущерб нанесен президентскому дворцу Баабда в ливанской столице. Взрывной волной нанесен ущерб многим зданиям, в том числе посольству России.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Телеканал Al Arabiya сообщает о сотнях раненных в результате взрыва, погибли, согласно предварительным данным, не менее десяти человек. Пожар в районе порта до сих пор не потушен.