В Белом доме прокомментировали взрыв в Бейруте

Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг взрыва в столице Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать взрыв в Бейруте. "Он произошел в тот момент, когда я направлялась [на брифинг]. Мы внимательно следим за ней [ситуацией вокруг взрыва]. Будьте уверены, мы крайне внимательно за ней следим", - отметила Макинэни.