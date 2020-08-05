Кувейт направит срочную медицинскую помощь в Ливан для помощи пострадавшим при взрыве

Кувейт направит в Ливан срочную медицинскую помощь для пострадавших при взрыве в Бейруте.

Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.

"Неотложная медицинская помощь будет отправлена Кувейтом в Ливан для содействия в ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего сегодня в ливанской столице", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее во вторник о своем намерении оказать помощь Ливану заявил Катар. Как информировал телеканал Al Jazeera, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить в Бейрут партию полевых госпиталей.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва свыше 50 человек погибли, около 2,7 тыс. пострадали.