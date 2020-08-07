Власти Сочи усилили контроль за ношением масок

Власти Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима на курорте на фоне распространения COVID-19. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский на совещании в горадминистрации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня в Сочи уже пик курортного сезона. Одновременно в городе находятся около 210 тыс. туристов и свыше 500 тыс. местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за соблюдением всех требований режима повышенной готовности, и добавил, что в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте нужно поддерживать контроль за соблюдением масочного режима.

По последним данным, в Сочи зафиксировано 894 случаев коронавируса, 32 человека умерли. Рост числа больных COVID-19 отмечается с последней недели июля. Так, с 23 июля по 6 августа прирост зараженных коронавирусной инфекцией составляет 197 человек.