США не забудут о распространении коронавируса на весь мир из Китая

Соединенные Штаты не забудут, что источником распространения нового коронавируса на весь мир был Китай. С таким утверждением американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в штате Огайо. Трансляцию его выступления вели новостные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы создали величайшую экономику в мировой истории <...>, потом Китай выпустил эту чуму (так Трамп называет новый коронавирус - прим. ТАСС) - по своей некомпетентности или по другим причинам, но она вырвалась. Она не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран - 188 стран. Мы не забудем этого", - сказал американский лидер.

Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".