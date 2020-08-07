В России нашли гигантский алмаз

В Якутии специалисты АО "Алмазы Анабара" (дочернее предприятие "Алросы") добыли самый крупный цветной алмаз в истории России. Он весит 236 карат (около 47 граммов), сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Возраст гигантского драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет. Его размер - 47х24х22 миллиметра. Такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, отметил директор филиала "Бриллианты Алроса" Павел Винихин.

В Якутии на месторождении "Эбелях" и ранее находили алмазы. Летом 2017 года специалисты "Алмазы Анабара" в течение месяца добыли там сразу три алмаза - ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. В конце прошлого года желтый бриллиант массой 20,69 карата, получивший название "Жар-птица" (Firebird), был продан бренду Graff Diamonds.