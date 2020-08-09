Армяне устроили погромы и беспорядки в Грузии, сожжены 4 здания

В грузинском регионе Самцхе-Джавахетия, в городе Ахалкалаки армяне устроили беспорядки, которые продолжаются уже несколько часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, группа молодых людей подожгла гостиницу "Артсек" в центре города, разбиты были окна и двери здания. Они были настроены крайне агрессивно - повреждена камера корреспондента местного новостного агентства. Во время беспорядков один человек погиб и один получил ранение. К Ахалкалаки привлечены дополнительные силы полиции.

По сообщениям местных СМИ, в целом горели 4 домов. Также поврежден один автомобиль. К этому времени обстановка остается напряженной.

На месте находится губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили. По его словам, в Ахалкалаки стягивают дополнительные силы полиции и спецназ.

"Ситуацию в Ахалкалаки контролирует МВД, как и силы криминальной полиции, а также патрульной полиции и Службы чрезвычайных ситуаций. Также мобилизованы силы департамента особых заданий", - заявил Амиранашвили.