В Беларуси выбирают президента

Более 5,7 тыс. избирательных участков открылось в воскресенье на президентских выборах в Беларуси, сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает Day.Az.

"На выборах главы государства образовано 5 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей", - отметили в ЦИК. В комиссии уточнили, что 44 участка образованы за рубежом.

Проголосовать смогут около 6,8 млн белорусских граждан. За четыре дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей. В Минске рассчитывают, что с учетом высокой явки на досрочном голосовании выборы можно будет признать состоявшимися еще в первой половине дня. Для этого должны проголосовать более половины избирателей.

На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз.