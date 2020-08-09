Дональд Трамп поссорился с главным спонсором своей партии - Шелдоном Адельсоном. Это случилось на прошлой неделе, когда 87-летний мультимиллиардер позвонил президенту. Он хотел обсудить стимулирование экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19, но Трамп не стал обсуждать эту тему. Вместо этого он спросил Адельсона, почему он делает так мало для его предвыборной кампании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Между тем Шелдон потратил на поддержку Трампа десятки миллионов долларов, передает ТАСС. Республиканцы обеспокоены, что высказывание президента могло обидеть спонсора и настроить его против них. Пока неизвестно, перестанет ли Адельсон выделять партии средства.

Выборы президента США запланированы на третье ноября 2020 года. Против Трампа выступит кандидат от демократов Джо Байден, которому уже предсказывают победу.