В Китае от нового вируса SFTS умерли 7 человек

В Китае семь человек умерли в результате вспышки вируса SFTS, впервые обнаруженного в 2011 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Global Times.

По последним данным, новым вирусом заразились около 60 человек. Предполагается, что инфекция передается от клещей, но люди могут заражать друг друга через кровь и слизистую.

Впервые вирус был обнаружен в провинции Цзянсу, затем им заразились жители провинции Аньхой.