В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 326 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 326 712.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на İRNA, сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксирован 284 371 случай выздоровления", - сказала она.

По словам пресс-секретаря министерства, от этого заболевания умерли 18 427 человека.

Сима Садат Лари добавила, что за прошедшие сутки в Иране заразились коронавирусом еще 2 020 человек.