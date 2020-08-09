https://news.day.az/world/1260863.html В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 326 тыс. человек
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 326 тыс. человек
Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 326 712.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на İRNA, сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксирован 284 371 случай выздоровления", - сказала она.
По словам пресс-секретаря министерства, от этого заболевания умерли 18 427 человека.
Сима Садат Лари добавила, что за прошедшие сутки в Иране заразились коронавирусом еще 2 020 человек.
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