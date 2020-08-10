В Гонконге арестован крупный медиамагнат

Полиция Гонконга арестовала медиамагната Джимми Лая по закону о защите национальной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным китайских СМИ, его арестовали в своей резиденции за нарушение закона о национальной безопасности, сговор с иностранными державами и мошенничество; задержан и один из его сыновей.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. За сепаратистскую деятельность, выступления против власти, терроризм и сговор с иностранными силами, направленный на подрыв национальной безопасности, предусмотрены различные сроки тюремного заключения.

Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. США начали вводить санкции против граждан КНР, в их числе и сам глава администрации Гонконга.