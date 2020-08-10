В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 118, общее число заразившихся достигло 892 654. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост уже девятый день не превышает 0,6%.