https://news.day.az/world/1261046.html В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 118, общее число заразившихся достигло 892 654. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным штаба, суточный рост уже девятый день не превышает 0,6%.
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