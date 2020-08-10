https://news.day.az/world/1261072.html Турция начнет применять серьезные меры в связи с коронавирусом - С завтрашнего дня
Турция начнет применять серьезные меры в связи с коронавирусом - С завтрашнего дня
С завтрашнего дня в Турции будут применяться серьезные меры по борьбе с новым видом коронавируса (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Министр отметил, что подобные меры были применены и на прошлой неделе.
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