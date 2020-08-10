Турция начнет применять серьезные меры в связи с коронавирусом

С завтрашнего дня в Турции будут применяться серьезные меры по борьбе с новым видом коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Министр отметил, что подобные меры были применены и на прошлой неделе.