Камера наблюдения сняла мощный взрыв на заправке в России

Камера видеонаблюдения зафиксировала мощный взрыв, который произошел на заправке в Волгограде.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на объекте взорвалась цистерна с газом. Все произошло во время плановых работ. Рабочие должны были выжечь из цистерны остатки газа, однако она загорелась и взорвалась.

Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

Как сообщает МЧС, пожару был присвоен второй ранг сложности. К настоящему моменту его удалось ликвидировать.