https://news.day.az/world/1261124.html Камера наблюдения сняла мощный взрыв на заправке в России - ВИДЕО
Камера наблюдения сняла мощный взрыв на заправке в России - ВИДЕО
Камера видеонаблюдения зафиксировала мощный взрыв, который произошел на заправке в Волгограде.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на объекте взорвалась цистерна с газом. Все произошло во время плановых работ. Рабочие должны были выжечь из цистерны остатки газа, однако она загорелась и взорвалась.
Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.
Как сообщает МЧС, пожару был присвоен второй ранг сложности. К настоящему моменту его удалось ликвидировать.
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