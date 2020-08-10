В ВОЗ выделили два основных элемента для эффективной борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что существует два основных элемента для эффективной борьбы с пандемией, цитирует его CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Говоря о коронавирусе, он уверил, что всегда есть "зеленые ростки надежды" и независимо от стран и городов имеется шанс обратить все вспять. Для этого необходимы действия лидеров и самих людей.
"Лидеры должны активизировать свои действия, а граждане должны принять эти новые меры", - сказал он.
Также он назвал Новую Зеландию примером, так как страна преуспевает в борьбе с инфекцией.
"Правильное понимание основ дает четкую картину того, где находится вирус, и необходимые целевые действия для подавления передачи и спасения жизней", - объяснил он. Использование таких инструментов, как быстрое выявление случаев заболевания, отслеживание контактов, адекватный уход за пациентами, физическое дистанцирование, ношение масок и соблюдение гигиены рук, позволило разорвать цепочки передачи.
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