Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Чехию. Американский спецборт совершил во вторник посадку в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Члены сопровождающей политика делегации вышли из самолета в медицинских масках, а сам госсекретарь и его супруга - без них, сообщило информационное агентство ЧТК. После прибытия в Прагу Помпео ожидает краткий отдых. Во второй половине дня вместе с министром иностранных дел Чехии Томашом Петржичеком он направится в западночешский город Пльзень, который в мае 1945 года был освобожден от нацистов подразделениями западных союзников по антигитлеровской коалиции. Там состоятся их переговоры и памятные мероприятия по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, в которых главы внешнеполитических ведомств примут участие.

В среду Помпео встретится с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом, а затем в его сопровождении направится в Пражский град, где американского госсекретаря примет президент республики Милош Земан. В тот же день Помпео выступит с речью перед депутатами верхней палаты чешского парламента. Вылет из Праги запланирован на утро четверга.

Главными темами на переговорах Помпео с чешскими руководителями, как ранее заявил Петржичек, станут перспективы сотрудничества Чехии и США в области безопасности и торговли. Стороны сосредоточат внимание на перспективе развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Предполагается также обсуждение ситуации в Центральной Европе и в мире с учетом роста активности Китая и России на международной арене.

С визита в Чехию Помпео начал европейское турне, в ходе которого посетит также Австрию, Словению и Польшу. Госсекретаря США ждали в Праге в мае текущего года во время празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, однако из-за пандемии визит был перенесен на более поздний срок.