ВВП Великобритании рекордно сократился

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном - на 20,4%. Об этом информирует CNBC со ссылкой на национальное статистическое бюро страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опросу агентства Reuters, аналитики ожидание снижение показателей на 22,4% в годовом выражении и на 20,5% - в квартальном.

В первом квартале текущего года сокращение ВВП королевства составляло 1,7% в годовом выражении и 2,2% - в квартальном. Таким образом, экономика страны вошла в рецессию, показав снижение два квартала подряд.

При этом спад в сфере услуг во втором квартале 2020 года достиг 19,9% в квартальном выражении после уменьшения на 2,3% в первом. Строительный сектор сократился на 35% после снижения на 1,7% кварталом ранее.

Объем промышленного производства в Соединенном королевстве в июне текущего года увеличился на 9,3% к маю, а в годовом выражении - упал на 12,5%. Аналитики предполагали, что показатель снизился на 12,8% в годовом выражении и вырос в месячном на 9,2%.