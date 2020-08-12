https://news.day.az/world/1261693.html В России за сутки выявили 5 102 заразившихся коронавирусом
В России за сутки выявили 5 102 заразившихся коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 102, общее число заразившихся достигло 902 701. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже одиннадцатый день не превышает 0,6%.
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