В России за сутки выявили 5 102 заразившихся коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 102, общее число заразившихся достигло 902 701. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже одиннадцатый день не превышает 0,6%.