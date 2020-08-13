https://news.day.az/world/1262041.html В Иране число умерших от COVID-19 превысило 19 тысяч
В Иране число умерших от COVID-19 превысило 19 тысяч
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 174 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 19 162.
За последние сутки в Иране выявлено 2 625 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 336 324. Вылечились 292 058 человек. Из активных больных состояние 3 971 человека оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
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