В Иране число умерших от COVID-19 превысило 19 тысяч

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 174 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 19 162.

За последние сутки в Иране выявлено 2 625 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 336 324. Вылечились 292 058 человек. Из активных больных состояние 3 971 человека оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.