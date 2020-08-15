США и Польша подписали соглашение о военном сотрудничестве

США и Польша подписали договор об укреплении военного сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, в Польшу будут дополнительно переброшены тысячу служащих, на данный момент в стране находятся больше 5 тысяч американских солдат. Также в республику будет перебазировано командование Пятого корпуса Сухопутных войск США.

Договор подписали госсекретарь США Майк Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.