https://news.day.az/world/1262642.html США и Польша подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Польша подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Польша подписали договор об укреплении военного сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно документу, в Польшу будут дополнительно переброшены тысячу служащих, на данный момент в стране находятся больше 5 тысяч американских солдат. Также в республику будет перебазировано командование Пятого корпуса Сухопутных войск США.
Договор подписали госсекретарь США Майк Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.
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