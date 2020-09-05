https://news.day.az/world/1268223.html Сильный взрыв в Иране, сотни пострадавших - ФОТО
Сильный взрыв в Иране, сотни пострадавших - ФОТО
На западе Ирана в населенном пункте Занджире взорвался баллон с хлором, пострадали, по предварительным данным, около 230 человек, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.
Ряд СМИ сообщает о 217 пострадавших.
Два человека, по информации Mehr, находятся в критическом состоянии. Состояние оставшихся людей оценивается как "благоприятное".
Исключение составляют шесть человек, которые страдают астмой.
По предварительным данным, баллоны с хлором находились в кузове грозового автомобиля, один из них взорвался в ходе транспортировки. Причины случившегося пока не установлены.
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