Сильный взрыв в Иране, сотни пострадавших

На западе Ирана в населенном пункте Занджире взорвался баллон с хлором, пострадали, по предварительным данным, около 230 человек, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

Ряд СМИ сообщает о 217 пострадавших.

Два человека, по информации Mehr, находятся в критическом состоянии. Состояние оставшихся людей оценивается как "благоприятное".

Исключение составляют шесть человек, которые страдают астмой.

По предварительным данным, баллоны с хлором находились в кузове грозового автомобиля, один из них взорвался в ходе транспортировки. Причины случившегося пока не установлены.