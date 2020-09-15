Перед Великобританией появилась угроза в «три раза разрушительнее» коронавируса

Срыв торговой сделки с Европейским союзом по Brexit (выход королевства из объединения) для Великобритании обойдется дороже, чем борьба с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет CNBC со ссылкой на прогноз Goldman Sachs.

Последствия отказа от сделки, по прогнозам экспертов, будут "в два-три раза разрушительнее", чем последствия "самой страшной пандемии". Если обе стороны не смогут заключить торговое соглашение до конца года, тогда замаячит угроза более высоких издержек для экспортеров, отмечают аналитики.

В следующем году показатели экономики Великобритании будут еще хуже, заявил основатель Gavekal Research Анатоль Калецкий. Страна уже пережила самый большой спад за всю историю наблюдений, ВВП снизился во втором квартале этого года на 20,4 процента.

Размер госдолга в июле впервые за всю историю превысил два триллиона фунтов стерлингов (более 2,6 триллиона долларов). Кроме того, инвесторы отвернулись от страны после ее выхода из Евросоюза.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС. Однако в июле стороны досрочно прекратили очередные переговоры, они не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов. Премьер министр Великобритании Борис Джонсон назвал 15 октября крайним сроком для заключения нового соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.