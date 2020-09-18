В России выявили 5 905 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5 905 новых случаев коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Больше всего заражений в Москве (805), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (172). Таким образом, всего в России заразились 1 091 186 человек.

С начала эпидемии выздоровели 901 207, скончались 19 195 пациентов.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов - 100-е место. Также Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат "Спутник V" разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В мире зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли.