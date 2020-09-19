В ВОЗ сочли смертность от коронавируса неприемлемой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла смертность от коронавируса неприемлемой. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По словам Райана, COVID-19 не отступает: еженедельно коронавирусом заболевает 1,8-2 миллиона человек, фиксируется 40-50 тысяч смертей. Такие цифры он назвал "чрезвычайно высоким показателем" и, несмотря на снижение процента скончавшихся инфицированных граждан, уровень смертности нельзя считать приемлемым.

Специалист добавил, что рост смертности в глобальном масштабе не интенсивный, однако за этим скрывается факт того, что "в некоторых странах на региональном уровне наблюдается существенный рост случаев". Он предрек миру длительный путь пандемии коронавируса.

16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля. По его словам, на данный момент пандемия является "угрозой номер один" для глобальной безопасности, и скоро человечество преодолеет рубеж в миллион умерших в результате распространения вируса.