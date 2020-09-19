Трамп обрушился с критикой на Байдена

Предвыборная гонка в США в разгаре: Дональд Трамп посещает один за другим штаты, где ему требуются дополнительные голоса, а параллельно раздает интервью и критикует Джо Байдена, кандидата в президенты от демократов и своего конкурента. Сегодня Байдену досталось за пандемию свиного гриппа в 2009 году: по словам Трампа, тот вирус был намного менее опасным, чем COVID-19, однако команда Обамы и Байдена не смогла решить эту проблему, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия 24".

"Посмотрите на Байдена, "Сонного Джо" Байдена. При нем случился свиной грипп, и это была катастрофа, а с ним было куда проще справиться. Он был не такой страшный, но это было бедствие. Его люди, которые отвечали, за ситуацию, говорили, что это кошмар, катастрофа. Они плохо справились, сами не знали, что делают. Джо Байден ничего не понимает, все, что он делает, это критикует. А мы сделали невероятную работу - и с вакциной, которая уже ожидается, и с терапией", - подчеркнул Дональд Трамп.