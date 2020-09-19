https://news.day.az/world/1272279.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 24 тысячи
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 24 тысячи
За минувшие сутки в Иране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 166 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 24 118.
Чиновник министерства сообщила, что за прошедшие 24 часа в Иране коронавирусом заразились еще 2 845 человек. Таким образом, число зараженных COVID-19 в Иране достигло 419 043.Вылечились 357 632 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре