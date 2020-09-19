Китай планирует запуск аппарата "Чанъэ-5" к Луне

Китай до конца года осуществит запуск к Луне аппарата "Чанъэ-5", который должен совершить на ней посадку, собрать образцы пород и доставить их обратно на Землю. Об этом заявил заместитель главного конструктора лунной программы "Чанъэ" Юй Дэнъюнь, выступивший в субботу на проходящей в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) Китайской конференции по космосу, сообщает агентство "Синьхуа".

По его словам, подготовка к этой миссии продвигается успешно. Она предусматривает мягкую посадку аппарата на поверхности Луны, сбор образцов местных пород, взлет с ее поверхности, стыковку на орбите Луны, а также высокоскоростной вход в атмосферу Земли, что, как указал ученый, станет прорывом в истории развития китайской космической программы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В своем выступлении, сообщает агентство, Юй Дэнъюнь рассказал также о продолжающейся работе над проектами создания орбитальной космической станции, пилотируемых полетов на Луну, а также строительства необитаемой лунной станции для приема пилотируемых миссий на ее поверхности.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. Последние два года Китай удерживает мировое лидерство по числу космических запусков.

В 2019 году, согласно данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), в результате 27 успешных запусков в космос было отправлено 66 китайских спутников. На 2020 год запланировано порядка 40 запусков.