Число выявленных случаев COVID-19 в Армении достигло 47 431

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 47431.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, за сутки выявлено 277 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 930 человек (плюс двое за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 287 (плюс 2 новых случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 42 608. На лечении находятся 3606 человек. Общее количество проведенных тестов - 263 608.