https://news.day.az/world/1272398.html Число выявленных случаев COVID-19 в Армении достигло 47 431
Число выявленных случаев COVID-19 в Армении достигло 47 431
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 47431.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, за сутки выявлено 277 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 930 человек (плюс двое за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 287 (плюс 2 новых случая за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 42 608. На лечении находятся 3606 человек. Общее количество проведенных тестов - 263 608.
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