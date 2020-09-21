В Нидерландах впервые более 2 000 случаев COVID-19 за сутки

В Нидерландах суточный прирост больных коронавирусом в понедельник, 21 сентября, впервые превысил 2 000 человек, сообщает телеканал NOS, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, за последние сутки в стране было подтверждено 2200 новых случаев заражения.

За день до этого положительные тесты сдали 1844 человека.

Отмечается, что в течение последней недели ежедневные антирекорды в Нидерландах обновлялись пять раз.

Больше всего заражений в Амстердаме - 271 в сутки. За столицей идут Роттердам (219), где количество заражений вдвое больше, чем накануне, и Гаага (123).

При этом общее количество инфицированных с начала эпидемии в Нидерландах достигло почти 96 000.

Между серединой мая и концом июля количество заражений значительно снизилось, но в августе начался существенный рост, а 9 сентября показатели впервые с апреля превысили 1 000 случаев в сутки.