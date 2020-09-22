В США брат застрелил сестру во время онлайн-урока в Zoom

Жительницу американского города Милуоки в штате Висконсин Мишель Блэкмон застрелили на собственной кухне. Убийство произошло во время онлайн-урока.

Ребенок в соседней комнате обучался в сервисе видеоконференций Zoom, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Учитель услышал выстрелы. Он тут же выяснил у ученика адрес и вызвал экипаж полиции.

Правоохранителям удалось задержать 45-летнего Марио Стоукса, признавшегося в убийстве своей 52-летней сестры.

По словам задержанного, он накануне поссорился с ней, поскольку сестра велела ему убираться из дома.

Стоукс ранее был осужден за хранение огнестрельного оружия. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве.