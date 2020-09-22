В США брат застрелил сестру во время онлайн-урока в Zoom - ФОТО
Жительницу американского города Милуоки в штате Висконсин Мишель Блэкмон застрелили на собственной кухне. Убийство произошло во время онлайн-урока.
Ребенок в соседней комнате обучался в сервисе видеоконференций Zoom, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Учитель услышал выстрелы. Он тут же выяснил у ученика адрес и вызвал экипаж полиции.
Правоохранителям удалось задержать 45-летнего Марио Стоукса, признавшегося в убийстве своей 52-летней сестры.
По словам задержанного, он накануне поссорился с ней, поскольку сестра велела ему убираться из дома.
Стоукс ранее был осужден за хранение огнестрельного оружия. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве.
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